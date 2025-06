FÊTE DE LA MUSIQUE Pollestres 21 juin 2025 21:00

Pyrénées-Orientales

FÊTE DE LA MUSIQUE place de l’Europe Pollestres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-21 21:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Rejoignez-nous pour célébrer la musique, en famille ou entre amis !

place de l’Europe

Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11

English :

Join us in celebrating music with family and friends!

German :

Schließen Sie sich uns an, um die Musik zu feiern, mit der Familie oder mit Freunden!

Italiano :

Unitevi a noi per celebrare la musica con la famiglia e gli amici!

Espanol :

¡Únase a nosotros para celebrar la música con la familia y los amigos!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Pollestres a été mis à jour le 2025-06-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME