Fête de la musique Pont-Aven
Fête de la musique Pont-Aven samedi 20 juin 2026.
Pont-Aven
Fête de la musique
Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête organisée par le Tennis Club de Pont-Aven.
(Repli au gymnase de Penanroz si mauvais temps) .
Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 00 35
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English :
L’événement Fête de la musique Pont-Aven a été mis à jour le 2026-06-05 par OTC CCA
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