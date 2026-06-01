Fête de la musique Pont-Aven samedi 20 juin 2026.

Pont-Aven

Fête de la musique

Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête organisée par le Tennis Club de Pont-Aven.

(Repli au gymnase de Penanroz si mauvais temps) .

Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 00 35

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English :

L’événement Fête de la musique Pont-Aven a été mis à jour le 2026-06-05 par OTC CCA