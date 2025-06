Fête de la Musique Pont-de-Ruan 21 juin 2025 19:00

Le Bistrot Moulins Lambert organise sa 4ème Fête de la Musique et proposera une soirée spéciale en complément des animations déjà prévues par le Comité d’Animation dans le centre bourg. Les Ruanopontins seront donc gâtés deux lieux, deux ambiances ! Les bénévoles des deux assos vous attendent !

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bistrot.moulinslambert@gmail.com

L’événement Fête de la Musique Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2025-06-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme