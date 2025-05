Fête de la musique – Le Bistrot du Trieux Pontrieux, 21 juin 2025 18:00, Pontrieux.

Côtes-d'Armor

Le Bistrot du Trieux 40 Rue du Port Pontrieux Côtes-d'Armor

21 juin 2025 18:00:00

21 juin 2025

21 juin 2025

Sur le port de Pontrieux, le Schooner Pub et le Bistrot du Trieux vous proposent pour la fête de la musique

-MEKANIK TROUZUS Groupe de 4 musiciens. Électro-trad aux influences variées.

-JON & YAN Duo mêlant chanson française, reggae, hip-hop et improvisation.

-DJ TKBASS Mix électro et rythmes Drum’n’bass.

Restauration sur place cochon grillé + frites (10 €) avec buvette. .

Le Bistrot du Trieux 40 Rue du Port

Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 81 95 84 07

