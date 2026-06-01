Fête de la musique Le Bistrot du Trieux Pontrieux
Fête de la musique Le Bistrot du Trieux Pontrieux samedi 20 juin 2026.
Pontrieux
Fête de la musique
Le Bistrot du Trieux 40 Rue du Port Pontrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Sur le port de Pontrieux, le Bistrot du Trieux vous propose pour la fête de la musique
-JACQUES & CO
-DJLH
Petite restauration et buvette. .
Le Bistrot du Trieux 40 Rue du Port Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 81 95 84 07
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English :
L’événement Fête de la musique Pontrieux a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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