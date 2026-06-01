Fête de la musique Le Bistrot du Trieux Pontrieux samedi 20 juin 2026.

Pontrieux

Fête de la musique

Le Bistrot du Trieux 40 Rue du Port Pontrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Sur le port de Pontrieux, le Bistrot du Trieux vous propose pour la fête de la musique

-JACQUES & CO

-DJLH

Petite restauration et buvette. .

Le Bistrot du Trieux 40 Rue du Port Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 81 95 84 07

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English :

L’événement Fête de la musique Pontrieux a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol