Fête de la musique Port-de-Lanne
Fête de la musique Port-de-Lanne samedi 20 juin 2026.
Port-de-Lanne
Fête de la musique
Fronton Port-de-Lanne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’association le Phare de Port de Lanne vous invite à fêter la musique au fronton. Première partie assurée par Fabien Chocolatine, puis concert du duo Willo.
Restauration et buvette sur place.
L’association le Phare de Port de Lanne vous invite à fêter la musique au fronton. Première partie assurée par Fabien Chocolatine, puis concert du duo Willo.
Restauration et buvette sur place. .
Fronton Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 16 34
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English : Fête de la musique
The Phare de Port de Lanne association invites you to enjoy music at the fronton. The opening act will be performed by Fabien Chocolatine, followed by a concert by the duo Willo.
Food and drinks will be available on site.
L’événement Fête de la musique Port-de-Lanne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays d’Orthe et Arrigans