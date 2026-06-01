Port-de-Lanne

Fête de la musique

Fronton Port-de-Lanne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association le Phare de Port de Lanne vous invite à fêter la musique au fronton. Première partie assurée par Fabien Chocolatine, puis concert du duo Willo.

Restauration et buvette sur place.

L’association le Phare de Port de Lanne vous invite à fêter la musique au fronton. Première partie assurée par Fabien Chocolatine, puis concert du duo Willo.

Restauration et buvette sur place. .

Fronton Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 16 34

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English : Fête de la musique

The Phare de Port de Lanne association invites you to enjoy music at the fronton. The opening act will be performed by Fabien Chocolatine, followed by a concert by the duo Willo.

Food and drinks will be available on site.

L’événement Fête de la musique Port-de-Lanne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays d’Orthe et Arrigans