Fête de la musique Rue de la Bonneterie Portets
Fête de la musique Rue de la Bonneterie Portets samedi 20 juin 2026.
Portets
Fête de la musique
Rue de la Bonneterie Parc du Chéret Portets Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Scène ouverte à partir de 19h, puis à 21h concert du groupe Marveen (funk pop rock).
Food trucks .
Rue de la Bonneterie Parc du Chéret Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 17 75 contact@mairie-de-portets.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Portets a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Portets (Gironde)
- Distribution gratuite de graines et de boutures, Jardins du château de Mongenan, Portets 6 juin 2026
- Les fleurs vous font de l’œil, Jardins du château de Mongenan, Portets 6 juin 2026
- Des jardins et des perspectives, Jardins du château de Mongenan, Portets 6 juin 2026
- Jardins de peintres, Jardins du château de Mongenan, Portets 6 juin 2026
- Déambulation dans les différents espaces du jardin, La Maison Blanche, Portets 6 juin 2026