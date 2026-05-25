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Fête de la musique Rue de la Bonneterie Portets

Fête de la musique Rue de la Bonneterie Portets

Fête de la musique Rue de la Bonneterie Portets samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue de la Bonneterie

Adresse : Parc du Chéret

Ville : 33640 Portets

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Portets

Fête de la musique

Rue de la Bonneterie Parc du Chéret Portets Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Scène ouverte à partir de 19h, puis à 21h concert du groupe Marveen (funk pop rock).
Food trucks   .

Rue de la Bonneterie Parc du Chéret Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 17 75  contact@mairie-de-portets.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Portets a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud

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