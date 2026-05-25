Fête de la musique Rue de la Bonneterie Portets

Portets

Fête de la musique

Rue de la Bonneterie Parc du Chéret Portets Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Scène ouverte à partir de 19h, puis à 21h concert du groupe Marveen (funk pop rock).

Food trucks .

Rue de la Bonneterie Parc du Chéret Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 17 75 contact@mairie-de-portets.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Portets a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud