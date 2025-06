FÊTE DE LA MUSIQUE PORTIRAGNES 2025 – Portiragnes 21 juin 2025 07:00

Fête de la musique

Une fois encore, c’est à Portiragnes qu’il faudra être, et nulle part ailleurs, pour vivre une fête de ma musique exceptionnelle !

Portiragnes Esplanade des Troubadours & Parvis de l’Hôtel de Ville Samedi 21 Juin .

Une journée rythmée par la passion de la musique, des artistes talentueux et une ambiance estivale garantie !

11h00 Concert de fin d’année de l’École de Musique

Esplanade des Troubadours

Les élèves montent sur scène pour vous offrir un moment musical convivial et chaleureux. Venez les applaudir !

Soirée musicale Parvis de l’Hôtel de Ville

18h 19h DJ Aurélien Walker

19h 20h30 South Brothers

Les South Brothers, c’est l’alchimie d’un duo composé de Siryel (guitare/chant) et Jalley (percussions/chant), tous deux passionnés de blues, de gospel et de bluegrass.

Ce duo talentueux s’approprie la musique du Sud des États-Unis avec émotion, entre moments intimistes et envolées vibrantes.

Leurs chansons vous feront voyager au cœur du Deep South, avec sincérité et générosité.

Une première partie de soirée à ne pas manquer !

20h30 21h30 DJ Aurélien Walker

21h30 23h00 The Hyènes

The Hyènes est un groupe français de rock énergique, formé en 2005. Il réunit Olivier Mathios, Vincent Bosler, Luc Robène (anciennement Jean-Paul Roy), Guillaume Schmidt, et Denis Barthe, tous issus notamment du mythique groupe Noir Désir.

Le nom du groupe est un clin d’œil au film Bernie :

La hyène est un animal très important dont on ne parle jamais. Il vaut mieux être ami avec une hyène qu’avec des vrais amis…

Le ton est donné rock puissant, engagé, et sans compromis !

Une fois encore, c’est à Portiragnes qu’il faudra être, et nulle part ailleurs, pour vivre une fête de ma musique exceptionnelle !

23h00 01h00 DJ Aurélien Walker Pour une clôture festive et dansante sous les étoiles !

Entrée libre Buvette & restauration sur place avec l’association Portiragnes Loisirs.

Ambiance garantie pour célébrer l’été en musique ! .

14 Boulevard Frédéric Mistral

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 90 92 51 portiragnesplage@capdagde.com

