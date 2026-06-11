Pouilly-en-Auxois

Fête de la musique Pouilly en auxois 21320

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-21 01:45:00

Date(s) :

2026-06-20

Fêtons la musique le samedi 20 Juin, à partir de 21h, ensemble sans avoir la préoccupation de se lever le lendemain. Pour l’occasion notre DJ préféré KIKOF nous fera le plaisir de mixer tous les sons, tous les genres de plusieurs époques. Vous êtes musicien et avez de nous partager votre talent, vous êtes le ou les bienvenus. N’oublions pas que c’est la FETE DE LA MUSIQUE ! Retrouvons nous à partir de 21H en intérieur ou extérieur selon la météo pour une soirée musicale ambiancée. Petite restauration possible sur place. .

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85

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English : Fête de la musique Pouilly en auxois 21320

L’événement Fête de la musique Pouilly en auxois 21320 Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)