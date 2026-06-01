Fête de la musique pour tous ! Kingersheim dimanche 21 juin 2026.

Kingersheim

Fête de la musique pour tous !

2 Place de la Réunion Kingersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Cette année, la fête de la musique revient dans un nouveau format, concentré autour de la Place Tival pour plus de convivialité !

Au programme pour toute la famille

Dès 16h Animations pour les enfants découverte des instruments, fresque à la craie, bricolage, chant, web radio création de podcast

Et à partir de 17h Place à la musique ! 3 scènes, 3 ambiances pour tous les goûts avec du karaoké, du jazz, du hip-hop, du rock, de la pop…

Une buvette et une petite restauration seront proposés sur place pour vous régaler toute la soirée. 0 .

2 Place de la Réunion Kingersheim 68260 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 51 32 10 espace.tival@kingersheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique pour tous ! Kingersheim a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace