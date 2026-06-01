Prades-le-Lez

FÊTE DE LA MUSIQUE PRADES LE LEZ

Allée des Platanes Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Une soirée aux couleurs du monde

Marianne Aya Omac et ses musiciens invitent le public à un voyage sonore, entre rythmes du monde et chansons engagées. Entourée de ses musiciens fidèles, l’artiste propose un univers riche et métissé, entre chanson française, musiques latines, gospel ou reggae.

Une soirée aux couleurs du monde

Marianne Aya Omac et ses musiciens invitent le public à un voyage sonore, entre rythmes du monde et chansons engagées. Entourée de ses musiciens fidèles, l’artiste propose un univers riche et métissé, entre chanson française, musiques latines, gospel ou reggae. Portée par une voix singulière et des textes engagés, elle mêle poésie, humour et énergie sur scène.

En formation sextet, elle est accompagnée de claviers, saxophone, guitare, basse et percussions. Ensemble, ils offrent un concert vivant, construit autour de la rencontre avec le public et du plaisir de jouer ensemble.

Une soirée ouverte à toutes et tous, pour découvrir une artiste aux influences multiples et à l’identité affirmée.

Buvette et petite restauration sur place. Samedi 20 juin Dès 20 h 30 Plateau sportif. .

Allée des Platanes Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie

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English :

An evening in the colors of the world

Marianne Aya Omac and her musicians invite the public on a journey of sound, between world rhythms and committed songs. Surrounded by her loyal musicians, the artist offers a rich, mixed universe of French chanson, Latin music, gospel and reggae.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE PRADES LE LEZ Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT MONTPELLIER