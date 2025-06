Fête de la Musique Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Rennes 21 juin 2025

Fête de la Musique Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Rennes Samedi 21 juin, 18h30 Ille-et-Vilaine

Rendez-vous aux @les_ptits_bateaux en prévoyant bien de quoi vous proteger du soleil et des grandes chaleurs☀️

Au programme :

18h30 : The SoulSpirit Choir choeur gospel & soul

19h30 : DJset special Kids !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-21T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-21T20:00:00.000+02:00

Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Les P’tits Bateaux – Rennes & La Capitainerie, Canal Saint-Martin, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine