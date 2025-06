Fête de la Musique (prélude) – Cinéma les Variétés Hendaye 20 juin 2025 18:30

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la Musique (prélude) Cinéma les Variétés 10, rue du Théâtre Hendaye Pyrénées-Atlantiques

La Fête de la musique a été fixée à une date unique et symbolique, le 21 juin, jour du solstice d’été.

Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels, elle célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux.

Elle s’adresse à tous les publics et contribue à familiariser à toutes les expressions musicales les jeunes et les moins jeunes de toutes conditions sociales.

18h30 Kneecap (Groupe de rap irlandais)

21h00 Becoming Led Zeppelin (Film documentaire) .

Cinéma les Variétés 10, rue du Théâtre

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

