Une célébration nationale, locale et populaire de la musique vivante.



La Fête de la Musique a été fixée à une date unique et symbolique, le 21 Juin, jour du solstice d’été.



Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs ou professionnels, elle célèbre la musique de tout style et pour tous. Dans le cadre de la Fête de la Musique 2025 à Troyes, La Maison du Boulanger assumera la gestion et la programmation de deux scènes.



>> Scène Tout Public Place de l’Hôtel de Ville

18h00 19h10 LES ATELIERS DE MUSIQUES ACTUELLES du Conservatoire de Troyes Marcel Landowski

19h30 20h25 BLAME US, Rock américain et vainqueur du tremplin des Clés de Troyes

20h45 21h40 YVES ROMAO, Pop française

22h00 22h55 THIECKO, Reggae

23h15 0h30 YOUNGER SPIRIT, Soul, Blues



>> Scène TeknoKratia 2025 Place Saint Rémy

– A 18h ROMY DEVILLE et DOVE M.L.E.H

Electro Pop au violon

– Jusqu’à Minuit ARTHUR GIR DOVE M.L.E.H

Techno, Techno Acid, Hardtrance et Hardtekno



On vous attend nombreux pour cette nouvelle édition de la Fête de la Musique ! .

Place de l’Hôtel de Ville & Place Saint Rémy

Troyes 10000 Aube Grand Est

