Fête de la Musique Promenade musicale à vélo – Horbourg-Wihr, 20 juin 2025 07:00, Horbourg-Wihr.

Haut-Rhin

Fête de la Musique Promenade musicale à vélo rue de l’Eglise Horbourg-Wihr Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-06-20

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Une balade musicale à vélo dans les rues de la commune, en famille ou entre amis, avec vos vélos et votre bonne humeur !

Rejoignez-nous pour une soirée festive et musicale avec l’Harmonie Argentovaria !

Au programme une promenade à vélo en musique dans les rues de la commune

Venez nombreux, en famille ou entre amis, avec vos vélos et votre bonne humeur !

Partageons ensemble la musique autrement .

rue de l’Eglise

Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin Grand Est +33 6 95 25 96 55 lucas.dierstein@gmail.com

English :

A musical bike ride through the streets of the commune, with your family or friends, your bikes and your good mood!

German :

Eine musikalische Fahrradtour durch die Straßen der Gemeinde, mit Familie oder Freunden, mit Ihren Fahrrädern und Ihrer guten Laune!

Italiano :

Una pedalata musicale per le vie della città, con la famiglia o gli amici, le biciclette e il buon umore!

Espanol :

Un paseo musical en bicicleta por las calles de la ciudad, ¡con tu familia o amigos, tus bicicletas y tu buen humor!

