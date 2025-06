Fête de la musique – Pujols 20 juin 2025 19:00

Lot-et-Garonne

Fête de la musique Bourg Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Venez fêter l’été en musique à partir de 19h !

Restauration sur place.

Bourg

Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 16 13

English : Fête de la musique

Come and celebrate summer with music from 7pm!

Catering on site.

German : Fête de la musique

Feiern Sie den Sommer mit Musik ab 19 Uhr!

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Venite a festeggiare l’estate con musica dalle 19.00!

Catering in loco.

Espanol :

Ven a celebrar el verano con música a partir de las 19.00 horas

Catering in situ.

L’événement Fête de la musique Pujols a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot