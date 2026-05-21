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Fête de la musique & randonnée Supt

Fête de la musique & randonnée Supt samedi 20 juin 2026.

Ville : 39300 Supt

Département : Jura

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 4 4 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Supt

Fête de la musique & randonnée

Supt Jura

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le comité des fêtes de Supt organise une randonnée familiale suivi d’un concert pour la fête de la musique.
– Randonnée familiale de 7km au départ de la place de la mairie. Ravitaillement au cours de la randonnée
– Inscription sur place à partir de 17h30
– Départ de la rando entre 18h et 18h30

Petite restauration et buvette sur place.

– Concert avec le groupe les frisé(e)s à 20h   .

Supt 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 61 15 59 

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English : Fête de la musique & randonnée

L’événement Fête de la musique & randonnée Supt a été mis à jour le 2026-05-21 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA