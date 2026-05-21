Supt

Fête de la musique & randonnée

Supt Jura

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le comité des fêtes de Supt organise une randonnée familiale suivi d’un concert pour la fête de la musique.

– Randonnée familiale de 7km au départ de la place de la mairie. Ravitaillement au cours de la randonnée

– Inscription sur place à partir de 17h30

– Départ de la rando entre 18h et 18h30

Petite restauration et buvette sur place.

– Concert avec le groupe les frisé(e)s à 20h .

Supt 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 61 15 59

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English : Fête de la musique & randonnée

L’événement Fête de la musique & randonnée Supt a été mis à jour le 2026-05-21 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA