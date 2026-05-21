Fête de la musique & randonnée Supt
Fête de la musique & randonnée Supt samedi 20 juin 2026.
Supt
Fête de la musique & randonnée
Supt Jura
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le comité des fêtes de Supt organise une randonnée familiale suivi d’un concert pour la fête de la musique.
– Randonnée familiale de 7km au départ de la place de la mairie. Ravitaillement au cours de la randonnée
– Inscription sur place à partir de 17h30
– Départ de la rando entre 18h et 18h30
Petite restauration et buvette sur place.
– Concert avec le groupe les frisé(e)s à 20h .
Supt 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 61 15 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique & randonnée
L’événement Fête de la musique & randonnée Supt a été mis à jour le 2026-05-21 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA