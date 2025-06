Fête de la musique Rauzan 21 juin 2025 18:30

Gironde

Fête de la musique Grand’Rue Rauzan Gironde

L’association Les P’tits Rauzannais en partenariat avec la Municipalité organise une soirée danse et concerts le samedi 21 à partir de 19h. Retrouvez-les dans la Grand Rue pour une ambiance conviviale et festive. Restauration et buvette sur place. .

Grand’Rue

Rauzan 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 057841304 communication@villederauzan.fr

