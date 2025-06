Fête de la musique récital chant, piano et contrebasse – Beaulieu-sur-Loire 21 juin 2025 17:00

Fête de la musique récital chant, piano et contrebasse Place de l’Église Beaulieu-sur-Loire Loiret

Laissez-vous porter par un moment musical tout en douceur ! Le 21 juin à 17h, Danielle et Michel Hecquet vous proposent un récital piano-contrebasse à l’église de Beaulieu-sur-Loire. Un voyage musical de 1970 à 1990 à l’occasion de la Fête de la musique. Entrée libre, participation au chapeau.

Danielle et Michel Hecquet vous convient à un récital exceptionnel alliant chant, piano et contrebasse le samedi 21 juin 2025 à l’église de Beaulieu sur Loire. Cette soirée musicale vous transportera à travers un répertoire varié couvrant les années 1970 à 1990, dans un cadre intimiste et chaleureux. Les voix envoûtantes s’harmoniseront aux mélodies délicates du piano et aux sonorités profondes de la contrebasse pour créer une ambiance unique. L’acoustique exceptionnelle de l’église sublimera chaque note et offrira au public une expérience musicale inoubliable. Organisé par Les Amis de Beaulieu, cet événement culturel s’adresse à tous les amoureux de musique, petits et grands. L’entrée est libre avec participation au chapeau, permettant à chacun de découvrir de belles mélodies. .

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 80 48 mairie@beaulieu-sur-loire.fr

Let yourself be carried away by a gentle musical moment! On June 21 at 5pm, Danielle and Michel Hecquet present a piano-bass recital in the church of Beaulieu-sur-Loire. A musical journey from 1970 to 1990 to celebrate the Fête de la Musique. Admission free, participation by hat.

Lassen Sie sich von einem sanften musikalischen Moment tragen! Am 21. Juni um 17 Uhr bieten Ihnen Danielle und Michel Hecquet ein Klavier-Kontrabass-Recital in der Kirche von Beaulieu-sur-Loire. Eine musikalische Reise von 1970 bis 1990 anlässlich der Fête de la Musique. Freier Eintritt, Teilnahme mit Hut.

Lasciatevi trasportare da un dolce momento musicale! Il 21 giugno alle 17.00, Danielle e Michel Hecquet si esibiranno in un recital di pianoforte e contrabbasso nella chiesa di Beaulieu-sur-Loire. Un viaggio musicale dal 1970 al 1990 in occasione della Fête de la musique. Ingresso libero, partecipazione a cappello.

¡Déjese llevar por un suave momento musical! El 21 de junio a las 17:00 h, Danielle y Michel Hecquet ofrecerán un recital de piano y contrabajo en la iglesia de Beaulieu-sur-Loire. Un viaje musical de 1970 a 1990 con motivo de la Fiesta de la Música. Entrada gratuita, participación con sombrero.

