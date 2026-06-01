Fête de la musique Rédené
Fête de la musique Rédené samedi 20 juin 2026.
Rédené
Fête de la musique
Stade François Le Roux Rédené Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Au programme
– De 14h à 18h Course d’orientation ludique
– De 18h30 à 19h Breakdance
– 19h30 à 21h Spicy Breizh (Blues Rock)
– 21h à 22h GM Cover (Chanteur Solo)
– 22h à 2h DJ Auxence
– Feu d’artifice vers 23h30
Buvette et restauration sur place .
Stade François Le Roux Rédené 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 70 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la musique Rédené a été mis à jour le 2026-06-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS