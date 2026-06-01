Rédené

Fête de la musique

Stade François Le Roux Rédené Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Au programme

– De 14h à 18h Course d’orientation ludique

– De 18h30 à 19h Breakdance

– 19h30 à 21h Spicy Breizh (Blues Rock)

– 21h à 22h GM Cover (Chanteur Solo)

– 22h à 2h DJ Auxence

– Feu d’artifice vers 23h30

Buvette et restauration sur place .

Stade François Le Roux Rédené 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 70 44

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English :

L’événement Fête de la musique Rédené a été mis à jour le 2026-06-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS