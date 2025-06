Fête de la musique Remilly-en-Montagne 21 juin 2025 18:00

Côte-d'Or

21 juin 2025 18:00:00

2025-06-21

Pour la deuxième fois, les Remillois.e.s se rassemblent pour fêter la musique.

Depuis quelques semaines, on branche les guitares, les violons s’accordent, on débouche les trompettes et les larynx se chauffent pour vous préparer une belle soirée festive et rassembleuse.

La buvette de La Chassignole vous attend dès 18h.

Ça se passe au Zénith de Remilly, place de la mairie, comme de bien entendu ! .

Place de la mairie

Place de la mairie
Remilly-en-Montagne 21540 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

