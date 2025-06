Fête de la musique repas de quartier – Cahors 21 juin 2025 12:00

Fête de la musique repas de quartier Rue Saint-James Cahors

2025-06-21

La MJC de Cahors organise un repas de quartier dans les rues Saint-James et Louise Michel à l’occasion de la Fête de la Musique

REPAS DE QUARTIER

Tous ensemble, dans la rue, sans réservation,

on amène à manger et à boire,

et on partage,

et on cause,

et on se rencontre !

N’oubliez pas vos couverts, assiettes, verres… .

Rue Saint-James

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr

English :

The MJC de Cahors organizes a neighborhood meal in the streets of Saint-James and Louise Michel to celebrate the Fête de la Musique

German :

Die MJC von Cahors organisiert anlässlich der Fête de la Musique ein Essen für die Nachbarschaft in den Straßen Saint-James und Louise Michel

Italiano :

Il MJC di Cahors organizza un pranzo di quartiere in Rue Saint-James e Rue Louise Michel in occasione della Festa della Musica

Espanol :

El MJC de Cahors organiza una comida de barrio en las calles Saint-James y Louise Michel con motivo de la Fiesta de la Música

