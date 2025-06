Fête de la musique Restaurant Ici et Là Ici et là Valence 21 juin 2025 18:00

Drôme

Fête de la musique Restaurant Ici et Là Ici et là 2 place Latour Maubourg Valence Drôme

Les restaurants “Ici et Là” et “GAMA Le Garde Manger” vous donnent rendez-vous pour une soirée rythmée et festive à l’occasion de la Fête de la Musique samedi 21 juin !

Ici et là 2 place Latour Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 55 26 09 contact@ici-etla.com

English :

The restaurants ?Ici et Là? and ?GAMA? Le Garde Manger? invite you to join them for a festive, rhythmic evening to celebrate the Fête de la Musique on Saturday June 21!

German :

Die Restaurants « Ici et Là » und « GAMA? Le Garde Manger? laden Sie zu einem rhythmischen und festlichen Abend anlässlich der Fête de la Musique am Samstag, den 21. Juni ein!

Italiano :

Le associazioni « Ici et Là » e « GAMA? Le Garde Manger » vi aspettano per una serata ritmata e festosa per celebrare la Fête de la Musique sabato 21 giugno!

Espanol :

Las asociaciones « Ici et Là » y « GAMA? Le Garde Manger? esperan una velada rítmica y festiva para celebrar la Fiesta de la Música el sábado 21 de junio

