Fête de la musique L’Entrepôtes Rethel 21 juin 2025 07:00

Ardennes

Fête de la musique L’Entrepôtes 3 rue Louis Jouvet Rethel Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Assiette barbecue 3 viandes, frites + 1 glace

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Concerts des groupes El Maestro Duo chant pop & All Guilty Repas sur réservation auprès de Martial 06 74 36 34 09 ou Fanny 07 88 87 55 20

.

L’Entrepôtes 3 rue Louis Jouvet

Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 6 74 36 34 09

English :

Concerts by the groups El Maestro Duo chant pop & All Guilty Meals on reservation from Martial 06 74 36 34 09 or Fanny 07 88 87 55 20

German :

Konzerte der Gruppen El Maestro Duo chant pop & All Guilty Essen auf Reservierung bei Martial 06 74 36 34 09 oder Fanny 07 88 87 55 20

Italiano :

I concerti di El Maestro Duo chant pop & All Guilty Meals devono essere prenotati in anticipo presso Martial 06 74 36 34 09 o Fanny 07 88 87 55 20

Espanol :

Los conciertos de El Maestro Duo chant pop & All Guilty Meals deben reservarse con antelación con Martial 06 74 36 34 09 o Fanny 07 88 87 55 20

L’événement Fête de la musique Rethel a été mis à jour le 2025-06-18 par Ardennes Tourisme