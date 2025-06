Fête de la musique Les Tontons Pinard Rethel 21 juin 2025 07:00

Ardennes

Fête de la musique Les Tontons Pinard 10 Place Noiret Chaigneau Rethel Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Concert avec possibilité de restauration sur place Animation OH SHUGA SHUGA : Groupe pop rock folk de reprises qui rayonne sur la région depuis une vingtaine d’années. Ce sont 5 ardennais, qui manient l’acoustique et revisitent les grands classiques du pop rock, folk des années 70 à aujourd’hui. S’amusant à triturer, bidouiller, trifouiller les morceaux originaux jusqu’à les amener vers leur univers espiègle, décalé, sucré, acidulé. Allant de la douceur des ballades folks à l’énergie du rock pour une prestation de 2h30 toute en nuance… Vous allez découvrir une quarantaine de titres bien familiers mais avec une nouvelle oreille. Réarrangés, relookés, leur répertoire de 2h30 va susciter la curiosité de vos souvenirs et vos oreilles Buvette chez les Tontons Pinard (la cave) – Restauration sur réservation auprès de l’Etal du Boucher

.

Les Tontons Pinard 10 Place Noiret Chaigneau

Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 38 45 74

English :

Concert with on-site catering OH SHUGA SHUGA A pop rock folk cover band that has been making a name for itself in the region for the past twenty years. These 5 Ardennes musicians play acoustics and revisit pop rock and folk classics from the 70s to today. They have a lot of fun tweaking, fiddling and fiddling with the original tunes until they bring them into their own world: mischievous, offbeat, sweet and tangy. From the sweetness of folk ballads to the energy of rock, for a 2h30 performance full of nuance… You’ll discover some forty familiar songs, but with a fresh ear. Rearranged, rebranded, their 2h30 repertoire will arouse the curiosity of your memories and your ears. Refreshments at Les Tontons Pinard (the cellar) Catering by prior arrangement with L’Etal du Boucher

German :

Konzert mit Verpflegungsmöglichkeit vor Ort Animation OH SHUGA SHUGA: Pop-Rock-Folk-Cover-Band, die seit etwa zwanzig Jahren in der Region aktiv ist. Es handelt sich um 5 Ardenner, die akustisch spielen und die großen Klassiker des Pop-Rock und Folk von den 70er Jahren bis heute neu interpretieren. Sie haben Spaß daran, die Originalstücke so lange zu bearbeiten, bis sie in ihr Universum passen: verspielt, schräg, süß, sauer. Von sanften Folkballaden bis hin zu energiegeladenen Rocksongs reicht die Palette der Nuancen, die in einer zweieinhalbstündigen Performance zum Ausdruck kommen… Sie werden etwa 40 vertraute Titel entdecken, aber mit einem neuen Ohr. Neu arrangiert und neu gestaltet wird ihr zweieinhalbstündiges Repertoire die Neugierde Ihrer Erinnerungen und Ohren wecken Buvette chez les Tontons Pinard (la cave) Restauration auf Reservierung bei l’Etal du Boucher

Italiano :

Concerto con catering in loco OH SHUGA SHUGA: una cover band pop rock folk che si è fatta conoscere nella regione negli ultimi vent’anni. Questi 5 musicisti delle Ardenne suonano in acustico e rivisitano i grandi classici del pop rock e del folk dagli anni ’70 a oggi. Si divertono molto a ritoccare, armeggiare e manipolare i brani originali, portandoli nel loro mondo malizioso, stravagante, dolce e saporito. Dalla dolcezza delle ballate folk all’energia del rock, per una performance di due ore ricca di sfumature… Scoprirete una quarantina di canzoni familiari, ma con un orecchio nuovo. Riarrangiato e rivisitato, il loro repertorio di 2 ore accenderà la curiosità dei vostri ricordi e delle vostre orecchie. Rinfresco al Tontons Pinard (la cantina) Catering su prenotazione dell’Etal du Boucher

Espanol :

Concierto con catering in situ OH SHUGA SHUGA: grupo de versiones pop rock folk que lleva veinte años haciéndose un nombre en la región. Estos 5 músicos de las Ardenas tocan en acústico y revisitan los grandes clásicos del pop rock y del folk desde los años 70 hasta nuestros días. Se divierten retocando, jugueteando y jugueteando con los temas originales, llevándolos a su propio mundo travieso, estrafalario, dulce y ácido. De la dulzura de las baladas folk a la energía del rock, en una actuación de dos horas y media llena de matices… Descubrirá unas cuarenta canciones conocidas, pero con un oído nuevo. Su repertorio de dos horas y media, reorganizado y renovado, despertará la curiosidad de sus recuerdos y sus oídos. Refrescos en los Tontons Pinard (la bodega) Catering previo acuerdo con el Etal du Boucher

L’événement Fête de la musique Rethel a été mis à jour le 2025-06-17 par Ardennes Tourisme