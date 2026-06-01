Fête de la Musique Réveillon Réveillon samedi 20 juin 2026.

Réveillon

Fête de la Musique Réveillon

Le bourg Réveillon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique organisée par le comité des fêtes.

Au programme

– Concert avec le trio Legauffre. Variété française

Laëtitia au chant accompagnée par Akitoshi à la guitare et Alain Janvierà l’accordéon.

– Karaoké, à partir de 23h, pour terminer la soirée. .

Le bourg Réveillon 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : Fête de la Musique Réveillon

L’événement Fête de la Musique Réveillon Réveillon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE