Fête de la Musique Revigny-sur-Ornain
Fête de la Musique Revigny-sur-Ornain samedi 20 juin 2026.
Fête de la Musique
Revigny-sur-Ornain Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique
Informations à venir…Tout public
0 .
Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr
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English :
Fête de la Musique
Information to come…
L’événement Fête de la Musique Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE