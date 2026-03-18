Fête de la Musique

Revigny-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique

Informations à venir…Tout public

0 .

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la Musique

Information to come…

L’événement Fête de la Musique Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE