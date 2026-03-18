Fête de la Musique Revigny-sur-Ornain

Fête de la Musique Revigny-sur-Ornain 2026-06-20

Fête de la Musique Revigny-sur-Ornain samedi 20 juin 2026.

Fête de la Musique

Revigny-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la Musique
Informations à venir…Tout public
0  .

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69  culture@copary.fr

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Fête de la Musique
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L’événement Fête de la Musique Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE

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