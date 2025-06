Fête de la musique – Riec-sur-Bélon 21 juin 2025 19:00

Finistère

Fête de la musique Centre-Bourg Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Samedi 21 juin, le centre bourg sera festif, grâce a une nouvelle, et belle édition de la fête de la musique, principal événement artistique municipal !

Le programme va être haut en couleurs, avec 6 scènes organisées cette année !!! Il y en aura pour tous les goûts, pour les plus petits et les plus grands, et les amateurs de bonne musique, belle ambiance familiale jusqu’aux gourmands, seront également bien accueillis !

Les associations et les commerçants jouent une nouvelle fois le jeu cette année pour faire vibrer les oreilles et le cœur de tous dans la bonne humeur ! .

Centre-Bourg

Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 91 04

