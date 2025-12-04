Fête de la musique Riedisheim

Fête de la musique

place de Munderkingen Riedisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Une soirée placée sous le signe de la fête vous attend !

En première partie, les Barboozes revisitent avec humour et énergie les plus grands tubes, de Brassens à Stromae en passant par Sinatra ou Bob Marley. Ces trois complices, dignes héritiers de plusieurs générations de braqueurs de chansons , vous réservent un concert déjanté et inoubliable.

La soirée se poursuivra avec une grande party disco Années 80, pour replonger dans l’ambiance survoltée de cette décennie mythique et danser sur ses tubes intemporels.

Apportez votre pique-nique pour le dîner, ou profitez de la buvette et de la restauration sur place.

place de Munderkingen Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 63 46 03 billetterie@riedisheim.fr

English :

