FETE DE LA MUSIQUE – Allées de la Libération Rieumes 21 juin 2025 16:00

Haute-Garonne

FETE DE LA MUSIQUE Allées de la Libération ALLEES DE LA LIBERATION Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 16:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Fête de la musique à Rieumes.

Samedi 21 juin nous aurons le plaisir de nous réunir Allée de la Libération à Rieumes pour célébrer l’été et la MUSIQUE !!!

Avec plein de nouveautés cette année au programme dès 16h :

des démonstrations et initiations de PARKOUR avec RED MONKEY, de danse HIP HOP avec GROOVE ACADEMY, et de danse salsa avec UNIVERS SALSA,

Les CONCERTS TRIAK, BAREFOOT MUSIC, EMY, et BAGGIN TRACKS !!!

Et DJ VIVI pour terminer la soirée !

De la bonne bière et de quoi manger avec les burgers de LOCAL TRUCK et les gourmandises de CLE’M LA VIE ! .

Allées de la Libération ALLEES DE LA LIBERATION

Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie larscene.asso@gmail.com

English :

Fête de la musique in Rieumes.

German :

Musikfest in Rieumes.

Italiano :

Festa della musica a Rieumes.

Espanol :

Fiesta de la música en Rieumes.

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Rieumes a été mis à jour le 2025-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE