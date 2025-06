Fête de la Musique Rivarennes 21 juin 2025 18:30

Indre-et-Loire

Fête de la Musique Allée du Stade Rivarennes Indre-et-Loire

Gratuit

Début : Vendredi 2025-06-21 18:30:00

2025-06-21

Fête de la musique organisée par l’Association des loisirs de Rivarennes et animée par un DJ. Buvette et restauration sur place.

Allée du Stade

Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 50 45 44 32 associationloisirsrivarennes@gmail.com

English :

Music festival organized by the Rivarennes Leisure Association, with DJ entertainment. Refreshments and snacks on site.

German :

Musikfest, das von der Association des Loisirs de Rivarennes organisiert und von einem DJ begleitet wird. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Festival musicale organizzato dall’Associazione per il tempo libero di Rivarennes, con intrattenimento di DJ. Rinfreschi e cibo disponibili in loco.

Espanol :

Festival de música organizado por la Asociación de Ocio de Rivarennes, con animación de DJ. Refrescos y comida disponibles in situ.

