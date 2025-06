Fête de la Musique – Roëzé-sur-Sarthe 21 juin 2025 18:00

Sarthe

Fête de la Musique Jardin de l’Hospice Roëzé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Dans le cadre verdoyant du Jardin de l’Hospice, la municipalité vous propose une soirée complète mêlant musique, animations pour petits et grands, et ambiance caribéenne.

Au programme :

Mini boum mousse de 18h à 18h30 pour les enfants jusqu’à 10 ans

Structure gonflable gratuite

Déambulations créoles avec le groupe Mouv’Mans Kreol (3 passages de 30 min)

Soirée dansante avec DJ, deux pistes au choix parquet classique ou piste mousse !

Côté restauration :

Repas créole (adulte, enfant, végétarien) proposé par Saoufé Dégustation réservation en ligne ici

Barbecue sans réservation (saucisses, merguez, frites) assuré par le Comité des Fêtes

Desserts et glaces à la vente pour une touche sucrée !

Une ambiance festive garantie pour débuter l’été en musique, à partager en famille ou entre amis. .

Jardin de l’Hospice

Roëzé-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 26 22

English :

In the verdant setting of the Jardin de l’Hospice, the municipality is offering a full evening of music, entertainment for young and old, and a Caribbean ambience.

German :

In der grünen Umgebung des Jardin de l’Hospice bietet Ihnen die Stadtverwaltung einen kompletten Abend mit Musik, Unterhaltung für Groß und Klein und karibischem Flair.

Italiano :

Nella cornice verdeggiante del Jardin de l’Hospice, l’amministrazione comunale propone una serata ricca di musica, intrattenimento per grandi e piccini e un’atmosfera caraibica.

Espanol :

En el verde entorno del Jardin de l’Hospice, el ayuntamiento ofrece una velada llena de música, animación para grandes y pequeños y ambiente caribeño.

L’événement Fête de la Musique Roëzé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-06-14 par OT Vallée de la Sarthe