Fête de la musique – Ruffec, 21 juin 2025 10:00, Ruffec.

Charente

Fête de la musique Centre ville Ruffec Charente

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

2025-06-21

Animations musicales et scènes ouvertes sur réservation.

Animations enfants, simulateur de pêche, jeux en bois…

Restauration sur place assiettes du marché….

Centre ville

Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 46 33 52

English :

Musical entertainment and open stages on reservation.

Children’s entertainment, fishing simulator, wooden games…

On-site catering: market plates….

German :

Musikalische Unterhaltung und offene Bühnen mit Reservierung.

Kinderanimation, Angelsimulator, Holzspiele…

Verpflegung vor Ort: Marktteller….

Italiano :

Animazione musicale e palchi aperti su prenotazione.

Animazione per bambini, simulatore di pesca, giochi in legno, ecc.

Ristorazione in loco: piatti del mercato….

Espanol :

Animación musical y escenarios abiertos previa reserva.

Animación infantil, simulador de pesca, juegos de madera, etc.

Restauración in situ: platos del mercado….

L’événement Fête de la musique Ruffec a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente