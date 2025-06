Fête de la Musique – Sablé-sur-Sarthe 21 juin 2025 10:00

Sarthe

Fête de la Musique Centre ville Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Le vendredi 21 juin, venez célébrer la fête de la musique à Sablé !

Place de la République

10h-10h45 La Cantonnade Chœur d’hommes

11h15-12h Ensemble de cuivres, orchestre à vent junior et OAE Gai Levant

Scène Place Raphaël Élizé

18h La Band’amis de Sablé (Banda)

19h The Blues Spirit (blues)

20h Alpha Boum (musiques du monde)

20h45 Warmelade (rock)

22h30 La Belle Famille (variété)

Scène Place Dom Guéranger

17h-19h30 Ateliers Musiques actuelles (Conservatoire)

20h Karaoké

23h15 Redcash (pop-rock)

Guinguette La Plaisance

19h La Band’amis de Sablé

20h La Palanquette (chorale)

21h IPSE Worship (pop-rock gospel)

Église Notre-Dame

17h Jean-Marie Marquiset & Valérie Ragaru Concert à deux orgues

Médiathèque et Micro-Folie

20/06 17h30-19h30 Orange Platine (dès 8 ans, sur inscription)

21/06 10h P’tit bout zic va à la mer (0-3 ans), 11h Zic’ à la mer (4-8 ans)

18/06 Projection de La Flûte enchantée à la Micro-Folie (Opéra sur écrans) .

Centre ville

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00

English :

On Friday June 21st, come and celebrate the Fête de la Musique in Sablé!

German :

Am Freitag, den 21. Juni, feiern Sie in Sablé die Fête de la Musique!

Italiano :

Venite a festeggiare la Fête de la Musique a Sablé venerdì 21 giugno!

Espanol :

Ven a celebrar la Fiesta de la Música en Sablé el viernes 21 de junio

L’événement Fête de la Musique Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-06-14 par CDT72