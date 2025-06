Fête de la musique – Saint-Andiol 21 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la musique Samedi 21 juin 2025.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Fête de la musique sur Saint-Andiol avec le concert du groupe « Les Rattachés » et LOREMA.

Food-trucks sur place et buvette. Après les démonstrations, concert du groupe « Les Rattachés » et des élèves de l’école de musique et invitée spéciale Emma Lombard de The Voice Kids. Et d’autres surprises à venir… .

Parc du Château

Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 48 95

English :

Fête de la musique in Saint-Andiol with a concert by the group « Les Rattachés » and LOREMA.

German :

Fête de la musique auf Saint-Andiol mit dem Konzert der Gruppe « Les Rattachés » und LOREMA.

Italiano :

Festival musicale a Saint-Andiol con un concerto del gruppo « Les Rattachés » e di LOREMA.

Espanol :

Festival de música en Saint-Andiol con un concierto del grupo « Les Rattachés » y LOREMA.

