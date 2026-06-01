Fête de la musique Saint-Aubin-sur-Mer dimanche 21 juin 2026.

Saint-Aubin-sur-Mer

Fête de la musique

Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 21:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Buvette et restauration sur place.

Rendez-vous au parc Pillier pour un après-midi en concerts ! Gratuit. Buvette et restauration sur place. .

Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

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English : Fête de la musique

Refreshments and catering on site.

L’événement Fête de la musique Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Calvados Attractivité