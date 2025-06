FÊTE DE LA MUSIQUE – Saint-Bauzille-de-Montmel 22 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Bauzille-de-Montmel Hérault

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

2025-06-22

L’association AGIR vous invite à célébrer la musique lors d’un après-midi festif et plein de bonne humeur au Domaine.

Au programme représentations des élèves, scène ouverte et goûter-buvette en extérieur pendant lequel la fanfare « Les Saltimbranques » et l’atelier de percussions africaines feront vibrer petits et grands.

Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 86 93 21

English :

The AGIR association invites you to celebrate music with a festive afternoon at the Domaine.

The program includes student performances, an open stage and an outdoor snack bar, during which the « Les Saltimbranques » brass band and the African percussion workshop will thrill young and old alike.

German :

Der Verein AGIR lädt Sie ein, die Musik bei einem festlichen Nachmittag voller guter Laune auf der Domaine zu feiern.

Auf dem Programm stehen Schülervorstellungen, eine offene Bühne und ein Imbiss im Freien, bei dem die Blaskapelle « Les Saltimbranques » und der Workshop für afrikanische Perkussion für Stimmung bei Groß und Klein sorgen.

Italiano :

L’associazione AGIR vi invita a celebrare la musica con un pomeriggio di festa al Domaine.

In programma: esibizioni di studenti, un palco aperto e uno snack bar all’aperto, durante il quale la banda di ottoni « Les Saltimbranques » e il laboratorio di percussioni africane entusiasmeranno grandi e piccini.

Espanol :

La asociación AGIR le invita a celebrar la música con una tarde festiva en el Domaine.

En el programa: actuaciones de estudiantes, escenario abierto y merienda al aire libre, durante la cual la banda de música « Les Saltimbranques » y el taller de percusión africana entusiasmarán a grandes y pequeños.

