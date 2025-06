FETE DE LA MUSIQUE Valcabrére Saint-Bertrand-de-Comminges 21 juin 2025 15:00

Haute-Garonne

FETE DE LA MUSIQUE Valcabrére SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21 20:00:00

Date(s) :

2025-06-21

La Fête de la musique est toujours un événement joyeux et festif.

Val’café à la Maison Debatz promet d’être un lieu animé

La scène ouverte de 15h00 à 20h00 offre une belle opportunité à tous les musiciens et amateurs de musique de se produire et de partager dans la joie et bonne humeur Que ce soit en chantant, en jouant d’un instrument comme la guitare, la cornemuse ect

La présence de Marco, le tourneur, et de la chorale Cuncti Simus ajoute encore plus de charme à cette fête.

Possibilité de vous restaurer sur place apéro et tapas (réservation Valcafe@gmail.com ou au 06 87 67 30 21)

.

Valcabrére SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 70 32 63 35 valcafe31@gmail.com

English :

Fête de la musique is always a joyous and festive event.

Val’café at Maison Debatz promises to be a lively place

The open stage from 3:00 to 8:00 pm offers a great opportunity for all musicians and music lovers to perform and share in the joy and good humor. Whether singing, playing an instrument such as the guitar or bagpipes, etc., it’s all part of the Fête de la Musique

The presence of Marco, the tourneur, and the Cuncti Simus choir adds even more charm to this festival.

Aperitifs and tapas available on site (reservation Valcafe@gmail.com or 06 87 67 30 21)

German :

Die Fête de la Musique ist immer ein fröhliches und festliches Ereignis.

Val’café im Debatz-Haus verspricht, ein belebter Ort zu werden

Die offene Bühne von 15.00 bis 20.00 Uhr bietet allen Musikern und Musikliebhabern eine gute Gelegenheit, aufzutreten und sich in fröhlicher Stimmung auszutauschen Sei es durch Gesang, das Spielen eines Instruments wie Gitarre, Dudelsack etc

Die Anwesenheit von Marco, dem Drechsler, und dem Chor Cuncti Simus verleiht diesem Fest noch mehr Charme.

Es besteht die Möglichkeit, vor Ort Aperitif und Tapas zu sich zu nehmen (Reservierung unter Valcafe@gmail.com oder 06 87 67 30 21)

Italiano :

La Fête de la musique è sempre un evento gioioso e festoso.

Il Val’café della Maison Debatz promette di essere un luogo vivace

Il palco aperto dalle 15:00 alle 20:00 offre a tutti i musicisti e agli amanti della musica la possibilità di esibirsi e di condividere la gioia e il buon umore: che si tratti di cantare, suonare uno strumento come la chitarra, la cornamusa, ecc

La presenza di Marco, il tornitore, e del coro Cuncti Simus aggiunge ancora più fascino a questo festival.

Aperitivi e tapas sono disponibili in loco (prenotazioni su Valcafe@gmail.com o al numero 06 87 67 30 21)

Espanol :

La Fête de la musique es siempre un acontecimiento alegre y festivo.

El Val’café de la Maison Debatz promete ser un lugar animado

El escenario abierto de 15:00 a 20:00 ofrece una gran oportunidad a todos los músicos y amantes de la música para actuar y compartir la alegría y el buen humor. Ya sea cantando, tocando un instrumento como la guitarra, la gaita, etc., este es el lugar para estar

La presencia de Marco, el tornero, y del coro Cuncti Simus añade aún más encanto a este festival.

Aperitivos y tapas disponibles in situ (reservas en Valcafe@gmail.com o en el 06 87 67 30 21)

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2025-06-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65