Fête de la musique – Saint-Cannat, 21 juin 2025 19:00, Saint-Cannat.

Bouches-du-Rhône

Fête de la musique Samedi 21 juin 2025 de 19h à 0h. place Gambetta Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 00:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Comme chaque année, un rendez-vous animé et joyeux, pour toute la famille, à ne pas manquer !

19h Scène ouverte

Un moment de partage pour toutes celles et tous ceux qui veulent se produire face au public, en toute convivialité et sans complexe, seul(e) ou accompagné(e).



20h Musiques actuelles & Jazz avec l’EMM

Prestations de l’ensemble de musique actuelle de Philippe Gauby et des deux ensembles de jazz de Tom Bousquet, de l’École Municipale de Musique.



21h Octopus

Octopus, ce sont quatre musiciens qui sont là pour nous offrir une bonne dose de rock, assaisonnée de pop et d’une pincée de funk !



22h30 DJ Nono

Comptez sur DJ Nono pour nous ambiancer sous les étoiles au rythme de ses platines ! .

place Gambetta

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 34 65

English :

Just like every year, it’s a lively, fun-filled event not to be missed by the whole family!

German :

Wie jedes Jahr ein lebhaftes und fröhliches Treffen für die ganze Familie, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Come ogni anno, si tratta di un evento vivace e divertente da non perdere per tutta la famiglia!

Espanol :

Como cada año, es un acontecimiento animado y lleno de diversión que no puede perderse toda la familia

L’événement Fête de la musique Saint-Cannat a été mis à jour le 2025-05-19 par Provence Tourisme