FÊTE DE LA MUSIQUE Place Le Boulidou Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Rendez-vous au Boulidou pour la fête de la Musique !

18h TOUS CHANTEURS !

Scène ouverte aux Saint-Clémentois, petits et grands Inscription obligatoire pour chanter en piano-voix :

18h45 CONCERTS GRATUITS

Nauria et Gérald

Les Copain d’accords

Les infiltrés

21h30 soirée musicale DJ Nook .

Place Le Boulidou

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie g.molter@stcdr.fr

English :

See you at Boulidou for the Fête de la Musique!

German :

Wir sehen uns im Boulidou für die Fête de la Musique!

Italiano :

Ci vediamo al Boulidou per la Festa della Musica!

Espanol :

¡Nos vemos en Boulidou para la Fiesta de la Música!

