Fête de la musique

Place de la mairie Saint-Corneille Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

.

Place de la mairie Saint-Corneille 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 08 04 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique Saint-Corneille a été mis à jour le 2026-02-16 par CDT72