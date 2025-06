Fête de la musique Saint-Dié-des-Vosges 21 juin 2025 18:30

Vosges

Fête de la musique Place Ju;es Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 23:59:00

Date(s) :

2025-06-21

Gratuite et ouverte à tous les musiciens, la Fête de la musique s’adresse à tous. Programme complet sur saint-die-des-vosges.frTout public

0 .

Place Ju;es Ferry

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 66

English :

Free and open to all musicians, the Fête de la Musique is for everyone. Full program on saint-die-des-vosges.fr

German :

Die Fête de la Musique ist kostenlos und richtet sich an alle Musiker. Vollständiges Programm auf saint-die-des-vosges.fr

Italiano :

Gratuita e aperta a tutti i musicisti, la Fête de la musique è per tutti. Programma completo su saint-die-des-vosges.fr

Espanol :

Gratuita y abierta a todos los músicos, la Fête de la musique es para todos. Programa completo en saint-die-des-vosges.fr

L’événement Fête de la musique Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-06-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES