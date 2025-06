FÊTE DE LA MUSIQUE – Saint-Gély-du-Fesc 20 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Gély-du-Fesc

2025-06-20

2025-06-20

2025-06-20

Organisée par la municipalité

EGLISE

19h 19h30 Chorale Chœur Battant Chants sacrés

20h-21h Ecole de musique Le Diapason Récital de piano par Olga Romanovskaïa

THEATRE DE VERDURE

18h 19h Les Petits joueurs

19h 19h30 Duo Erylor Pop rock acoustique

19h45 22h Quesaquel Les Pintres Chanson française

22h 23h Scène ouverte proposée par J’ai rendez-vous avec vous

PARC DE FONTGRANDE

Parvis Pierre-Olivier Lumineau

19h 20h Les vintages Variété française

20h30 21h30 Chorale Mosaïque Chœur du Pic Variété française et chants du monde

Aide de jeux

18h30 19h15 Le Trio Morgans– Variété internationale

19h15 20h Les Tamaloup, Le Chœur des hommes Chants du monde

20h 20h15 Flash mob avec Libertango

20h30 21h15 Les amis accordéonistes

21h15 22h15 Radio Londres Pop rock

22h15 24h Les Dérangés Pop rock français et anglais

PLACE DE L’AFFENAGE

19h 19h30 Garage rock band rock

19h30 21h Tom et Gély -Blues rock anglais et français

21h15 22h30 Last Furrows Blues rock moderne

22h30 24h Jölfish & Co Electro pop .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

