FÊTE DE LA MUSIQUE – Saint-Geniès-de-Varensal 21 juin 2025

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE Plaisance Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Tarif : 15€

Date :

2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le Foyer rural de Plaisance vous accueil pour la Fête de la musique

Samedi 21 juin à partir de 19h.

Entrée libre

Restauration possible sur place sur réservation au 04 67 23 69 04 avant le 19juin

Tarif 15€ / 13€ pour les adhérents

Menu Oeufs mimosa Chili con carne tiramisu-1/4vin.

Plaisance

Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04

English :

The Foyer rural de Plaisance welcomes you to the Fête de la musique

Saturday June 21st from 7pm.

Free admission

Catering available on site on reservation by calling 04 67 23 69 04 before June 19

Price 15? / 13? for members

Menu: Eggs mimosa Chili con carne tiramisu-1/4vin.

German :

Das Foyer rural de Plaisance empfängt Sie für die Fête de la Musique

Samstag, den 21. Juni ab 19 Uhr.

Der Eintritt ist frei

Verpflegung vor Ort möglich, Reservierung unter 04 67 23 69 04 bis zum 19. Juni

Preis: 15 ? / 13 ? für Mitglieder

Menü: Mimosen-Eier Chili con Carne Tiramisu-1/4vin.

Italiano :

Il Foyer rural de Plaisance vi dà il benvenuto alla Fête de la musique

Sabato 21 giugno dalle 19.00.

Ingresso libero

Ristorazione disponibile sul posto, su prenotazione al numero 04 67 23 69 04 entro il 19 giugno

Prezzo 15? / 13? per i soci

Menu: Uova mimosa Chili con carne tiramisù-1/4 vin.

Espanol :

El Foyer rural de Plaisance le da la bienvenida a la Fête de la musique

Sábado 21 de junio a partir de las 19.00 h.

Entrada gratuita

Catering disponible in situ, previa reserva llamando al 04 67 23 69 04 antes del 19 de junio

Precio 15? / 13? para socios

Menú: Huevos mimosa Chili con carne tiramisú-1/4 vin.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2025-06-10 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB