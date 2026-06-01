Saint-Hippolyte

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place de la République Saint-Hippolyte Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Chant, démonstrations de country et de flamenco, initiation à la country et soirée dansante tout est réuni pour célébrer la Fête de la musique. Pour le plaisir des petits, les mascottes Stitch et Spidermanviendront faire un coucou. Organisée par Corazon Flamenca.

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Place de la République Saint-Hippolyte 66510 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 24 90 74 85

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English :

Singing, country and flamenco demonstrations, an introduction to country music and a dance party: it’s all here to celebrate the Fête de la musique. For the little ones, mascots Stitch and Spiderman will be on hand to say hello. Organized by Corazon Flamenca.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-11 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME