Fête de la musique Camping Le Lieu Saint-Jory-de-Chalais

Fête de la musique

Camping Le Lieu 1 Chemin de Maison Neuve Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

2026-06-19

On a le plaisir d’accueillir le groupe Home made crumble

Soirée burgers

Camping Le Lieu 1 Chemin de Maison Neuve Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 28 26 01

English : Fête de la musique

We are pleased to welcome the band Home made crumble

Burger night

