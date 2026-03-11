Fête de la musique Camping Le Lieu Saint-Jory-de-Chalais
Fête de la musique Camping Le Lieu Saint-Jory-de-Chalais vendredi 19 juin 2026.
Fête de la musique
Camping Le Lieu 1 Chemin de Maison Neuve Saint-Jory-de-Chalais Dordogne
On a le plaisir d’accueillir le groupe Home made crumble
Soirée burgers
Camping Le Lieu 1 Chemin de Maison Neuve Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 28 26 01
English : Fête de la musique
We are pleased to welcome the band Home made crumble
Burger night
