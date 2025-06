Fête de la musique Saint-Julien-Chapteuil 21 juin 2025 18:30

Fête de la musique organisée par le comité d’animation de Saint Julien Chapteuil, dès 18h30

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Fête de la musique organized by the Comité d’animation de Saint Julien Chapteuil, from 6.30pm

German :

Musikfest, organisiert vom Comité d’animation de Saint Julien Chapteuil, ab 18:30 Uhr

Italiano :

Festa della musica organizzata dal Comitato di animazione di Saint Julien Chapteuil, dalle 18.30

Espanol :

Fiesta de la música organizada por el Comité de animación de Saint Julien Chapteuil, a partir de las 18.30 horas

