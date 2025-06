FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Laurent-de-la-Salanque 21 juin 2025 20:00

Pyrénées-Orientales

FÊTE DE LA MUSIQUE Place Général de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Cette année encore, la ville vibrera au rythme de la ̂ le 21 juin !

Place Général de Gaulle

Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

