Fête de la Musique – Place de l’Église Saint-Léonard-des-Bois 21 juin 2025 19:30

Sarthe

Fête de la Musique Place de l’Église Place Saint-Léonard Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Début : 2025-06-21 19:30:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Venez fêter la musique à Saint-Léonard-des-Bois !

Le samedi 21 juin, rendez-vous à partir de 19h30 sur la Place de l’Église à Saint-Léonard-des-Bois pour fêter la musique lors d’une soirée festive ! Au programme Grande Prairie de 19h30 à 20h30 et T-SofT de 21h à 23h.

Gratuit. Buvette et restauration sur place.

Organisé par Les Amis de Saint-Léonard http://www.lesamisdesaintleonard.org/ .

Place de l’Église Place Saint-Léonard

Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire

English :

Come and celebrate music in Saint-Léonard-des-Bois!

German :

Feiern Sie die Musik in Saint-Léonard-des-Bois!

Italiano :

Venite a festeggiare la musica a Saint-Léonard-des-Bois!

Espanol :

¡Venga a celebrar la música en Saint-Léonard-des-Bois!

L’événement Fête de la Musique Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2025-06-11 par OT des Alpes Mancelles