Fête de la musique – Saint-Lô 21 juin 2025 17:00

Manche

Fête de la musique Saint-Lô Manche

Début : 2025-06-21 17:00:00

Rendez-vous événementiel incontournable de l’été saint-lois, la Fête de la musique est de retour samedi 21 juin. Sur la Plage verte, la Ville de Saint-Lô vous invite à profiter d’un grand concert gratuit de près de 5h !

Nouveauté cette année l’association Empty Your Mind vous embarque pour une soirée électro en plein cœur de Saint-Lô. Techno, acid, drum’n’bass, hardcore il y aura de quoi faire vibrer toutes les fréquences !

Gratuit et 100% open air.

Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00

English : Fête de la musique

A not-to-be-missed event of the Saint-Lô summer season, the Fête de la musique returns on Saturday June 21. On the Plage Verte, the City of Saint-Lô invites you to enjoy a free concert lasting almost 5 hours!

New this year: the Empty Your Mind association takes you on an electro evening right in the heart of Saint-Lô. Techno, acid, drum?n?bass, hardcore: there’s something for everyone!

Free and 100% open air.

German :

Die Fête de la Musique, ein unumgängliches Ereignis des Sommers in Saint-Lô, ist am Samstag, den 21. Juni, wieder da. Die Stadt Saint-Lô lädt Sie ein, am grünen Strand ein großes kostenloses Konzert zu genießen, das fast fünf Stunden dauert!

Neu in diesem Jahr ist, dass die Organisation Empty Your Mind Sie zu einem Elektroabend im Herzen von Saint-Lô einlädt. Techno, Acid, Drum?n?Bass, Hardcore: Es gibt etwas, das alle Frequenzen zum Vibrieren bringt!

Kostenlos und 100% open air.

Italiano :

Evento imperdibile del calendario estivo di Saint-Lô, la Fête de la musique torna sabato 21 giugno. Sulla Plage Verte, il Comune di Saint-Lô vi invita a godervi un concerto gratuito di quasi 5 ore!

Novità di quest’anno: l’associazione Empty Your Mind vi accompagna in una notte electro nel cuore di Saint-Lô. Techno, acid, drum’n’bass, hardcore: ce n’è per tutti i gusti!

Gratuito e 100% all’aperto.

Espanol :

Cita ineludible del calendario estival de Saint-Lô, la Fiesta de la Música vuelve el sábado 21 de junio. En la Plage Verte, el ayuntamiento de Saint-Lô le invita a disfrutar de un concierto gratuito de casi 5 horas de duración

Novedad de este año: la asociación Empty Your Mind le propone una noche electro en pleno centro de Saint-Lô. Techno, acid, drum?n?bass, hardcore: ¡hay para todos los gustos!

Gratis y 100% al aire libre.

L’événement Fête de la musique Saint-Lô a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Saint-Lô